Goiânia recebe grande festival gastronômico com valores acessíveis e restaurantes renomados

Goiânia receberá mais uma edição do festival Restaurant Week, evento que ocorre pela terceira vez na capital goiana e já foi realizado em mais de 20 cidades brasileiras.

Contando com um menu exclusivo repleto de opções, o evento ocorrerá entre 02 de março e 02 de abril.

Esta edição busca homenagear a adaptabilidade, o poder de reinvenção, a criatividade e a originalidade brasileira a partir das releituras dos clássicos da gastronomia.

A proposta é desafiar os chefes de cozinha dos restaurantes a se debruçar nas bases da gastronomia clássica, somando criatividade ao fazer novas leituras das receitas.

Os restaurantes participantes podem oferecer duas opções com preço fixos, sendo o Menu Tradicional por R$ 49,90 no almoço,R$ 64,90 no jantar. Além do Menu Plus por R$ 59,90 no almoço e R$ 74,90 no jantar. Vale ressaltar que em todas, está incluso a entrada, prato principal e sobremesa.

Para os amantes de uma boa bebida, a Baden Baden, cerveja oficial da Restaurant Week, também preparou uma carta especial de cervejas para harmonizar com os menus elaborados para o festival.

Dentre os restaurantes participantes, o Sax Coffee & More, Itadaku Sushi Fusion e Pai D’égua Culinária do Pará são estreantes.

Por outro lado, o Zimbro Cocktails & Co, Las Nenas Restaurante e o Piry Bar e Restaurante participam pelo segundo ano consecutivo.

Outros queridos do público também marcarão presença no festival, como é o caso do Paris 6, Viela Gastronômica, Hattori Sabores do Japão, Esquina Mercatto, 1929 Trattoria Moderna, A Casa Bairrada, Antonieta Restaurant Lounge Bar, Bianco Ristorantino, Botelli, Cheesehouse, Dom Rosso, Grá Bistrô, Famu Restaurante, Iz Restaurante, Juá, Origens by Sj Premium e Quintal da Jô.

Além da proposta gastronômica, o evento também planejou uma ação social. Nela, os clientes podem acrescentar R$ 2 por menu, que serão arrecadados e doados para a Vila São José Bento Cottolengo – hospital filantrópico da cidade de Trindade – que possui a missão de promover vida com excelência para a pessoa com deficiência.