Frigoríficos de Goiás entram de férias com suspensão das exportações de carne bovina para China

Os frigoríficos JBS, localizado em Senador Canedo e Mozarlândia, e Minerva Foods, em Palmeiras de Goiás, concederam férias coletivas aos funcionários enquanto esperam a retomada de exportações de carne bovina no Brasil. O número de pessoas que foram afetadas pela medida não foi divulgado.

As férias foram dadas após a confirmação do Ministério da Agricultura e Pecuária de que as exportações da carne bovina no Brasil foram suspensas pela China, maior compradora de carne do Brasil, além de Tailândia, Irã e Jordânia. A Rússia, por sua vez, apresentou embargo à carne exportada do Pará, especificamente.

As exportações foram pausadas por conta de um caso de mal da vaca louca, ou Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), que foi descoberto em Marabá (PA) no dia 22 de fevereiro. No entanto, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou na última quinta-feira (2), que o caso registrado é atípico e sem risco de transmissão.

A modalidade atípica de EEB ocorre em animais idosos, de forma espontânea, sem que haja transmissão por meio da ingestão de ração contaminada.

“Por se tratar de caso atípico, ou seja, ocorrido por causas naturais em um único animal de 9 anos de idade e com todas as providências sanitárias adotadas prontamente, o Ministério da Agricultura e Pecuária está adotando imediatamente as providências, de acordo com os protocolos sanitários, para que as exportações da carne bovina brasileira sejam restabelecidas o mais breve possível”, afirmou o Mapa, em nota.