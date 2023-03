Mãe é presa por tortura contras os filhos em Anápolis; crianças dizem que apanhavam quando pediam comida

A Polícia Civil (PC) de Anápolis prendeu duas mulheres sob a suspeita de estarem torturando duas crianças – um menino de 02 anos e uma menina de 05 anos – que seriam filhas da uma das investigadas.

A prisão aconteceu nesta quarta-feira (1º), mas só foi repercutida nesta sexta-feira (03), em uma coletiva de imprensa. O caso foi descoberto pelo Conselho Tutelar, após receber uma denúncia de que os pequenos estavam sofrendo maus-tratos da mãe e da companheira dela.

A Polícia Militar (PM) foi acionada na casa da suposta autora do crime, no Residencial Copacabana. Lá, os agentes se depararam com a mulher de 39 anos, que revelou ter um caso amoroso com a genitora dos meninos, de 25 anos, e estava cuidando deles enquanto ela estava trabalhando fora.

Ao abordar as crianças, os policiais perceberam que o garotinho apresentava lesões nos órgãos genitais, enquanto a irmã dele estava com múltiplas fraturas no braço.

Diante dos fatos, as duas suspeitas foram levadas à delegacia para prestar depoimento. Conforme as apurações do caso foram transcorrendo, o cenário se mostrou ainda mais chocante.

Isso porque foi descoberto que as crianças eram espancadas diariamente, com uso de um cabo de rodo. Os pequenos também passavam por situações degradantes, onde as mulheres pisavam no pescoço e barriga deles.

Além disso, os garotos ficavam de castigo sem roupas e sem alimentação. Eles ainda apanhavam quando pediam por comida. Por fim, a mãe não deixava nem os familiares e nem o pai ver as crianças.

Os pequenos foram entregues para ficar sob a tutela dos tios, com quem as crianças têm afinidade, mas o pai já teria feito uma solicitação ao Conselho Tutelar pela guarda dos filhos.

As suspeitas seguem presas e passarão por uma audiência de custódia.