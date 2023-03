Saiba como fazer atendimento psicológico de graça em Goiânia e Anápolis

De acordo com a Pesquisa Vigitel 2021, o Brasil tem apresentado um aumento de casos de depressão. Cerca de 11,8% dos brasileiros relataram diagnóstico médico da doença. Pesquisa da Organização Mundial da Saúde (OMS) também aponta que quase 10% da população convive com ansiedade, fazendo com que o Brasil leve o título de país mais ansioso do mundo.

Além desses transtornos, ainda há uma série de situações em que o acompanhamento psicológico pode ser benéfico, como é o caso de pacientes com doenças terminais, vítimas de abuso e mais.

No entanto, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a média nacional de rendimento domiciliar do Brasil foi de R$ 1.625 em 2022. Diante desse cenário, o tratamento psicológico tende a ser considerado um luxo que não cabe no orçamento brasileiro.

Porém, em Goiânia e Anápolis, há locais que oferecem acolhimento gratuito para quem busca atendimento psicológico.

Goiânia

Centro de Estudos, Pesquisa e Prática Psicológica (CEPSI-PUC Goiás)

Endereço: Rua Colônia, Quadra 240C, Lotes 28 e 29, Jardim Novo Mundo

Telefone: (62) 3946-1198/(62) 3946-1249

Para participar, basta realizar inscrição de acordo com as instruções disponíveis no site.

Clínica-Escola UNIALFA

Endereço: Avenida Perimetral Norte, nº 4.129, Vila João Vaz

Telefone: (62) 3272-5089

O atendimento é agendado por meio do telefone de contato.

Clínica-Escola da Universidade Federal de Goiás (UFG)

Endereço: Rua Delenda Rezende s/n – Secretaria do Curso de Psicologia, Sala 115, Faculdade de Educação, Setor Universitário

Telefone: (62) 3209-6208

O cadastro deve ser feito diretamente na clínica. Em seguida, ele será analisado e atendido por ordem de chegada.

Anápolis

Clínica-Escola da Faculdade Anhanguera

Endereço: Avenida Universitária, 683, Centro

Telefone: (62) 4015-9431

O agendamento pode ser feito tanto pelo telefone de contato quanto na clínica.

Clínica-Escola da Faculdade Metropolitana de Anápolis (Fama)

Endereço: Av. Fernando Costa, nº 49, Vila Jaiara St. Norte

Telefone: (62) 3310-0000

Os canais disponilizados para acolhimento são: pelo site e pelo WhatsApp, na aba “Atendimento à Comunidade”.

Clínica-Escola da UniEVANGÉLICA

Endereço: Av. Universitária, s/n – Cidade Universitária, Bloco E, Piso 2

Telefone: (62) 3310-6764

A inscrição para a lista de espera é realizada por meio do telefone de contato, com prioridade para encaminhamentos do SUS ou Sistema Único de Assistência Social (Suas).