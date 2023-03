Imagens do Salto do Corumbá após chuva forte deixam turistas impressionados; veja

Um dos principais pontos turísticos de Goiás, o Salto Corumbá, localizado em Corumbá de Goiás, encanta pela beleza e imponência das águas.

No entanto, imagens da região registradas na última terça-feira (14), chamaram a atenção e deixaram turistas impressionados.

Pelos registros, compartilhados nas redes sociais, é possível ver a força com a qual a água avança pelas cataratas do local.

De acordo com estimativa do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), choveu em 08h aproximadamente 80mm.

De acordo com André Amorim, gerente do Cimehgo, a explicação para as imagens impressionantes estão nas áreas de instabilidade formadas no estado.

“Teve uma grande área de instabilidade na área mais central do estado. Em Anápolis foi registrado 91 mm e em Pirenópolis 103mm. As chuvas mais volumosas poderiam ser localmente”, disse.