Pastor que se passava por Deus e exigia sexo para conceder salvação a fiel é preso em Goiânia

O pastor, Márcio Cabral, de 41 anos, foi preso nesta quarta-feira (15), suspeito de utilizar da posição religiosa para violentar uma fiel, de 20 anos. Ele tinha um grupo de estudo dentro da própria residência, em Goiânia, com entrada permitida apenas para mulheres.

A delegada responsável pelo caso, Amanda Menuci, afirmou que, inicialmente, o autor realizava as ministrações para homens e mulheres, mas, com o decorrer do tempo, passou a aceitar a entrada apenas de pessoas do sexo feminino, alegando que os homens não eram “dignos” dos ensinamentos.

De acordo com a investigadora, ao longo das reuniões, Márcio passou a coagir uma das participantes afirmando que era “Deus” e que, caso ela quisesse salvar a família dela, era preciso que ter relações sexuais com ele – condição que foi aceita pela vítima em um primeiro momento.

Uma imagem divulgada pela Polícia Civil (PC), mostra que, durante um diálogo no WhatsApp, o suspeito tentou marcar um novo encontro com a jovem, mas foi dispensado por ela.

Ao receber a resposta, ele passa a proferir algumas ameaças e até ofendê-la. Em um dos registros, o homem confirma que teve relações íntimas com ela e, depois, a xinga de “burra”.

Em um outro momento, a vítima chega a revelar que estava assustada com as mensagens do homem, mas foi respondida, posteriormente, com uma nova ameaça.

“Se você me rejeitar de novo amanhã, acabou! Todo o seu pecado vai ser cobrado. Eu vou cobrar tudo”, diz ele em um trecho.

Após a ação, a vítima contou o ocorrido à cunhada, que afirmou que também já havia sido assediada pelo pastor, e, juntas, denunciaram o caso na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

O pastor responderá por violação sexual mediante fraude e a PC investiga se Márcio coagiu outras mulheres.