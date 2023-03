Competição de Rally Internacional de Goiás terá shows das bandas Blitz e Biquíni Cavadão

A 1º etapa do Rally Internacional de Goiás será marcada por um mix de adrenalina e animação com shows de grupos conhecidos no cenário da música nacional.

A competição acontecerá entre os dias 31 de março e 2 de abril e terá provas no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) e uma pista construída em Aparecida de Goiânia.

No intuito de agitar a galera logo de ‘cara’, o primeiro dia de evento terá a apresentação das bandas Clube Retrô e Blitz. Já no dia 01º de abril, o evento será comandado pelos grupos Mr. Gyn e Biquíni Cavadão.

Encerrando com ‘chave de ouro’, o último dia da competição será tomado pelo rock ao som da banda goiana Liga Joe e Venosa.

Para participar do evento, os interessados devem realizar o cadastro no site www.rallyinternacionaldegoias.com.br e levar, no dia do evento, 2 kgs de alimentos não perecíveis.