Anápolis está com vagas para curso gratuito de confeitaria para bolos e tortas

A partir desta sexta-feira (24), estarão abertas as inscrições para diversos tipos de cursos gratuitos ofertados pelo Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (COTEC) de Anápolis, com destaque para confeitaria.

Para os interessados em aprender mais sobre a arte da culinária, estarão disponíveis 30 vagas e o prazo para se inscrever vai até dia 10 de junho. As matrículas são feitas através do e-mail [email protected], ou no WhatsApp (62) 99545-0183.

No momento da inscrição é necessário apresentar o RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade.

Vale ressaltar que como os cursos são de fluxo contínuo, assim que se encerra as atividades com uma turma, outra se inicia.

Os pré-requisitos mínimos para a participação são, ter a partir de 16 anos, além de não ser necessário o ensino fundamental completo.

Ao fazer a inscrição, deve-se enviar o nome completo, seguido do curso no qual se pretende inscrever. Assim que forem atingidas as 30 matrículas, o COTEC entrará em contato para avisar a data e horário de início do curso.

As aulas serão ministradas na sede do próprio colégio, que fica no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Os cursos terão a duração de 10 dias e o certificado será emitido pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Todos os materiais utilizados nas aulas serão fornecidos pela instituição.

Estão disponíveis as opções de confeitaria em Bolos e Tortas, Chocolates e Bombons, e Doces para Festas. Além destes, são ofertados diversos outros cursos profissionalizantes, como por exemplo Maquiagem, Cuidador De Idosos, Barbeiro e Massoterapia.