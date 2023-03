Saiba onde comprar pescado mais barato neste final de Quaresma, em Anápolis

Pesquisa comparativa realizada pelo Procon Anápolis destacou o preço do pescado durante a quaresma de 2023 no município. Dados coletados entre os dias 06 e 09 de março em oito estabelecimentos do município apontam que é possível encontrar uma variedade de valores.

Entre as tradições católicas do período dos quarenta dias que antecedem a Páscoa, o principal hábito é evitar carne vermelha durante as refeições. Portanto, o consumo de peixes tende a aumentar consideravelmente, o que influencia nos preços dos pescados.

O quilo do pintado em posta sofreu a maior variação no período religioso, que se iniciou no dia 22 de fevereiro e vai até 06 de abril. Nos supermercados, a diferença de preços foi de 93%, com valores do quilo variando entre R$ 34 e R$ 65,70, sendo o supermercado Super VI responsável pelo quilo mais barato e o Floresta Centro, pelo mais caro.

No entanto, peixarias apresentam oscilação menor, de 11%, com o quilo do peixe saindo por R$ 45 na Nova Peixaria, Atacadão dos Peixes e Peixaria Araguaia. Já o Empório dos Mares oferece pintado a R$ 49,90.

Além disso, um dos peixes mais consumidos no período de quaresma é o bacalhau porto, que, entre os oito estabelecimentos consultados, o quilo pode ser encontrado por R$ 159,90 no Floresta Centro e R$ 150 no Atacadão do Peixe.

Já o bacalhau Saithe é mais acessível, com o quilo mais em conta saindo por R$ 69,99 no Super VI. Em peixarias, a variação é de R$ 79,90, no Empório dos Mares, a R$ 90, na Nova Peixaria.

A tilápia, o peixe mais consumido do Brasil de acordo com levantamento da Associação Brasileira da Piscicultura, está sendo comercializada por R$ 25 no Atacadão do Peixe, sendo que o preço mais alto encontrado na pesquisa foi do supermercado Floresta Centro, por R$ 34,99.

Para quem busca a alternativa acessível entre os pescados, o tambaqui e piau se destacam. O quilo do primeiro peixe está sendo vendido por R$ 17,39, no Rio Vermelho Atacadista, a R$ 25, na Nova Peixaria.

O piau fresco pode ser encontrado por R$ 22,99 no supermercado Silva, com o quilo mais alto comercializado na Nova Peixaria, por R$ 25.