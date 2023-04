Pode não parecer, mas uma pessoa que beija bem possui algumas características que são fáceis de apontar quem também faz parte desse grupo.

E, acredite, são traços que vão muito além do que só a qualidade de saber conduzir um beijo. São coisas que envolvem todo o contexto do ato do beijo.

6 características que quem beija bem tem em comum:

1. Possui atitude

Começando nossa lista, para algumas pessoas parece bobagem, mas ter uma boa atitude faz parte do time das pessoas que sabem dar bons amassos.

Isso porque, essas pessoas precisam ter boas doses de coragem correndo nas veias para tomar iniciativa de chegar no alvo.

2. Sabe conduzir uma boa conversa

Ter um bom papo também faz parte das características dessas pessoas que mandam bem na hora de beijar na boca.

Afinal, é a partir do bom papo, que elas conseguem articular sua vítima para cair em seus encantos. Assim, quanto mais conseguem beijar, melhores ficam naquilo.

3. Autoconfiança

Assim como a atitude faz parte da vida dessas pessoas, a autoconfiança também corre em suas veias.

Sendo assim, elas sempre agem com muita autoestima e segurança para conquistarem o que querem, mandando bem nos beijos.

4. Entende até onde deve ir

As pessoas que beijam bem conseguem determinar muito bem até onde aquele beijo pode ou não ir.

Isso quer dizer, que elas sabem sobejar as expressões corporais do outro para identificar para onde o ato está indo.

5. Constrói uma boa química

É de suma importância que o bom beijoqueiro saiba construir uma boa química.

Em outras palavras, é a partir dessa conexão que cria-se um beijo com puro encaixe entre as duas pessoas. Sendo um match na certa!

6. Age de forma natural

Por fim, deixe acontecer naturalmente! Quando a pessoa tem confiança em si mesma, corre menos risco de dar beijos apressados ou ansiosos, o que pode acabar estragando a situação.

Portanto, varie sua forma de beijar, mas também não fique pensando muito no que você está fazendo. Afinal, quando a coisa vai bem, tudo acontece como deve ser.

