Maior torneio de futebol infantil do mundo acontece na Grande Goiânia; veja programação

O campeonato de futebol infantil Go Cup chega à sua 9° edição, trazendo crianças de todo o mundo, entre meninas e meninos nas categorias sub-6 até sub-13, para competirem em Aparecida de Goiânia entre os dias 03 e 08 de abril.

São mais de 4 mil crianças, de grandes times brasileiros como o Flamengo, Palmeiras e outros, além de equipes vindas do exterior. Entre elas, já estão confirmados representantes do Equador, Peru e Estados Unidos.

O primeiro jogo será às 10h, nesta segunda-feira (03), e a programação trará jogos todos os dias, até chegar às finais, no sábado (08). No total, são aproximadamente 300 equipes inscritas, concretizando o maior evento de futebol infantil do mundo. A abertura aconteceu neste domingo (02), no estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira.

Além das premiações, o torneio oferece visibilidade aos jovens atletas, tanto no futebol masculino como feminino, atraindo olheiros de todo o país e do mundo. Apesar de ter apenas 9 edições, histórias de sucesso já começaram na competição.

Uma das revelações feitas pelo torneio foi o jovem Endrick, jogador do Palmeiras que foi vendido por R$ 400 milhões para o Real Madrid. Ele ainda atua pelo clube paulista, mas a transação será efetivada assim que completar 18 anos, em 2024.

A descoberta ocorreu através de um vídeo dele atuando no Go Cup, em um ano no qual o atleta fez 17 gols em 07 jogos. Percebido por um olheiro do Palmeiras, na época foi contratado com uma ajuda de custos de RS 2 mil, além de ter o pai também contratado para trabalhar no time.

Para conferir as datas e horários dos jogos, acesse o site aqui.