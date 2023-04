Veja o que abre e fecha em Anápolis no feriadão de Páscoa

Os anapolinos que precisarem do serviço público devem ficar atentos, já que, além do tradicional feriado da Sexta-Feira (07), a véspera, quinta-feira (06) também será de boa parte das repartições fechadas.

Isso porque, assim como o estado, a Prefeitura de Anápolis decretou a data como ponto facultativo. Desse modo, vários comércios e serviços públicos irão sofrer alterações nos horários de atendimento.

Para os que gostam de relaxar com a família e aproveitar passeios, é importante estar atento ao Anashopping e Brasil Park Shopping.

Na sexta-feira (07), estarão com as lojas e quiosques fechados, apenas com a praça de alimentação funcionando das 11h às 22h. No final de semana, o atendimento segue o padrão dos demais sábados e domingos.

Já o comércio de rua, a maior parte das lojas e estarão de portas fechadas apenas na sexta-feira (07), porém voltam normalmente com as atividades no final de semana.

Os serviços de saúde das UPAs Alair Mafra e Pediátrica, além do pronto-socorro , seguem com funcionamento 24h.

Para quem precisa dar um pulinho no banco, é melhor ir com antecedência, pois segundo a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), as agências funcionarão normalmente até a quinta-feira (06). Após isso, fecham no dia 07 e só retornam na segunda-feira (10).