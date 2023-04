Nestes próximos dias, haverá alguns signos que precisarão abrir os olhos pois alguém bem próximo está planejando trair sua confiança e, para não se decepcionar tanto, será fundamental observar melhor quem te rodeia.

O grande problema é que essas casas astrológicas que podem estar em risco possuem um coração gigante e acolhedor. Logo, isso dificulta que enxerguem o mal bem na sua frente.

Esperar o melhor das pessoas é a pior atitude que se pode ter consigo mesmo. É bom estar preparado para receber qualquer surpresa, até mesmo de quem você mais confia.

No final das contas, sabemos que a quantidade de pessoas ruins e maldosas sobressaem infinitamente às pessoas boas e positivas. Não se deixem enganar com sorrisos simpáticos e momentos descontraídos.

Confira agora quais as casas astrológicas que deverão redobrar as atenções para não serem tão afetadas pela maldade de quem está por perto. Veja!

Os signos que precisarão abrir os olhos porque tem alguém próximo querendo prejudicar:

1. Câncer

Os nativos dessa casa precisam urgentemente parar de esperar reciprocidade e empatia de todos. Isso os impede de enxergar a verdade por trás das máscaras.

Logo, acabam ficando mais suscetíveis às decepções – tanto no trabalho, com amigos e no campo romântico. Às vezes, as pessoas são realmente superficiais e está tudo bem.

O canceriano precisa entender que está tudo bem e seguir o próprio caminho, ao invés de tentar corrigir algo. Essa pessoa pode te prejudicar muito. Corra enquanto há tempo!

2. Libra

O libriano carrega consigo uma energia radiante, de manter o equilíbrio em todos os ambientes que estiverem. Eles prezam por manter as relações em paz, longe de brigas, e acabam engolindo coisas que não precisam por isso.

É sempre importante lembrar que está tudo bem encontrar alguém que não goste tanto de você e que não queria ficar. Você não precisa se esforçar por tanta aceitação social.

E nessa de simpatizar com todos, pode haver pessoas ruins se aproximando cada vez mais para te derrubar. Cuidado com quem te rodeia!

3. Peixes

Por fim, os piscianos também precisam parar de esperar tanto das pessoas. Por terem corações acolhedores e empáticos, os nativos costumam esperar a mesma reciprocidade.

No entanto, não é assim que as coisas funcionam! Existe ruindade e inveja em inúmeras pessoas. O importante é ficar atento a onde tem depositado suas expectativas e segredos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!