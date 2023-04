Justiça decreta prisão de homem suspeito de jogar carro de ponte com família dentro, em Cristalina

Após a Justiça de Goiás decretar a prisão preventiva de Alessí Francisco, que está foragido desde que tentou matar a companheira e os filhos jogando um carro com a família inteira em um rio de Cristalina, a Polícia Civil (PC) está divulgando a imagem para que a população ajude a identificar o suspeito.

O caso se deu no último domingo (09), na zona rural do município, quando o homem teria jogado o veículo da ponte que passa por cima do Rio São Marcos.

Dentro do automóvel, estava a mulher, a filha mais velha do casal, de apenas 05 anos, e Adrian Pietro, bebê de 01 ano e 10 meses de vida.

Na data do ocorrido, o investigado ainda teria dito “vou matar vocês tudo agora… eu estava querendo fazer isso faz tempo”.

Alessí também teria tentado forçar o afogamento da mulher nas águas do Rio São Marcos, parando somente após ela fingir a própria morte.

O homem ainda foi visto por um pescador enquanto fugia do local. Mãe e filha conseguiram escapar vivas da tentativa de homicídio e conseguiram pedir ajuda em um bar pesqueiro na região.

Os investigadores acreditam que o suspeito tenha levado o bebê durante a fuga. O Corpo de Bombeiros suspendeu a busca pelos dois nesta quinta-feira (13).

A divulgação da PC tem como objetivo facilitar a identificação do homem foragido. A população pode contribuir com informações pelos números de telefone (61) 99801-7999 ou (61) 3612-2185.

As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 197. As ligações são protegidas por sigilo absoluto, mantendo preservada a identidade do denunciante.