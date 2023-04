Carrefour é condenado por não deixar funcionários de Goiânia ir ao banheiro e tirar intervalo

A Justiça do Trabalho condenou as unidades do hipermercado da rede Carrefour, em Goiânia, a pagarem R$ 350 mil por danos morais coletivos por desrespeitarem normas de segurança e saúde. A empresa afirmou que recorrerá da decisão.

A sentença foi dada pelo juiz do Trabalho substituto, José Luciano Leonel de Carvalho, da 1ª Vara do Trabalho de Goiânia, no dia 17 de abril, após denúncias do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Segundo o procurador responsável pelo caso, Marcello Ribeiro, as unidades adotam um frágil sistema de gerenciamento de saúde e segurança dos empregados que favorece o desenvolvimento de doenças ocupacionais.

“Foi amplamente comprovado, entre outras tantas irregularidades, que os empregados do Carrefour faziam o transporte manual de cargas cujo peso poderia comprometer sua saúde; dificultava a ida ao banheiro de certos trabalhadores; não respeitava o tempo de refeição e descanso de alguns deles”, revelou.

De acordo com o profissional, a empresa também recusou o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) proposto pelo MPT, alegando que não possuía nenhuma irregularidade.

Além da penalidade, as unidades do Jardim de Goiás e da Avenida T-9 deverão cumprir 35 itens de obrigação de fazer e não fazer. Caso a decisão seja descumprida, estão previstas multas que variam de R$ 1 mil a R$ 10 mil.

Em nota enviada à imprensa, o Carrefour afirmou que se compromete com o bem-estar dos funcionários e que oferece um canal para denúncias que ocorrem no âmbito organizacional para que ocorrências de violação ou suspeita de irregularidade possam ser relatadas.

Leia a nota emitida pelo Carrefour

“A rede reafirma o seu compromisso com o bem-estar de seus colaboradores. Para denúncias de situações que vão contra nossos valores organizacionais, contamos com o Conexão Ética – https://conexaoeticacarrefour.com.br/, canal para que possam relatar ocorrências de violação ou suspeita de irregularidade ou desconformidade com nossos princípios. A rede informa, também, que tomou conhecimento da ação do MP e recorrerá da decisão”.