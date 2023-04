Câmeras flagraram o momento em que homem foi surpreendido com diversos disparos em Anápolis

A Polícia Civil (PC) investiga o assassinato de Wellington Silva da Costa ocorrido na noite desta quinta-feira (27) no Conjunto Filostro Machado, bairro da região Leste de Anápolis.

O Portal 6 teve acesso as imagens de câmeras de segurança que flagraram o momento em que a vítima, de 29 anos, foi alvejada.

O caso aconteceu na Rua André Wilson Fleuri e após os disparos os suspeitos, que estavam em uma motocicleta, fugiram do local.

Wellington Silva da Costa chegou a ser levado para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas não resistiu.

A equipe médica constatou três perfurações, sendo uma no tórax, uma no dorso e uma no rosto.

Caberá ao Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) da PC elucidar a autoria e motivação para o crime.