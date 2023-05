Entenda por que muitas pessoas estão deixando de embrulhar a comida no papel alumínio

Se você é fã das artes culinárias, com certeza já deve ter utilizado o papel alumínio em algum preparo de alimentos. No entanto, o que pouca gente sabe é que isso pode na verdade ser muito prejudicial à saúde.

A grande questão é que a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu uma ingestão diária segura de 40 mg por quilograma de peso corporal. No entanto, com essas preparações, mais quantidades de alumínio têm sido consumidas.

Isso porque o metal tem sido encontrado em agentes farmacológicos e processos de purificação de água potável, além dos alimentos preparados em casa. Logo, o mineral está aumentando suas quantidades nos organismos humanos.

Inclusive, uma matéria publicada pelo portal The Conversation se aprofundou no caso e revelou que os pratos com produtos mais ácidos ou apimentados, preparados em altas temperaturas, tendem a ter ainda mais agravantes que as demais comidas.

Mas qual o verdadeiro risco em usar o papel alumínio?

Mais pesquisadores têm investigado as possíveis reações de organismos com maiores taxas de alumínio. Uma paciente com Alzheimer, por exemplo, teve altas quantidades detectadas no tecido cerebral.

Tendo em vista que esse quadro clínico é de uma doença considerada moderna – resultante de condições de vida alteradas associadas à industrialização -, os cientistas temem que haja fortes relações com as maiores exposições ao alumínio.

O mineral estudado também pode ser prejudicial para os pacientes com quadros de doenças ósseas ou insuficiência renal, além de inibir o crescimento das células cerebrais humanas.

Para amenizar o problema com o papel alumínio, existe uma boa alternativa: usar utensílios de vidro ou porcelana para pratos assados, principalmente carnes que levarem sumo de limão e especiarias apimentadas.

Fique atento a isso!

Sabe as panelas de alumínios, que parecem totalmente inofensivas? Bom, elas até podem ser, caso sejam utilizadas da forma correta. Caso contrário, podem também ser perigosas à saúde.

Isso porque há uma camada oxidada e inerte, impedindo a lixiviação do alumínio nos alimentos. Entretanto, ao esfregar as panelas depois do cozimento, pode desgastar muito essa camada, permitindo assim que o alumínio penetre nos pratos preparados.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!