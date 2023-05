Jovem vítima de reação alérgica após cheirar pimenta se emociona ao ouvir falar das filhas

Internada desde o dia 17 de fevereiro após cheirar pimenta e desencadear uma grave reação alérgica, Thais Medeiros de Oliveira irá comemorar o Dia das Mães junto com as duas filhas.

Em vídeo compartilhado pelos familiares da jovem, que possui 25 anos, ela emociona ao ouvir falar das meninas.

Thais é mãe de Valentina, de 08 anos, e Antonella, de 07 anos. Assim, a primeira visita ocorreu no último domingo (07), momento que também causou fortes emoções.

“Já visitaram a Thais uma vez e todas ficaram muito emocionadas. Agora, os médicos liberaram que elas visitem ela mais vezes. Então, nós estamos marcando para que as meninas fiquem um pouco com a Thais no Dia das Mães”, disse a mãe da trancista, Adriana Medeiros.

De acordo com a genitora, Thais não está enxergando, no entanto, a visão deve retornar aos poucos. “Ela sente a nossa presença e entende o que estamos falando”, aponta na legenda do vídeo.

No último dia 30 de abril, a jovem recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Centro de Reabilitação e Readaptação (CRER) após sofrer um quadro de pneumonia e queda de pressão. Agora, ela realiza sessões de fisioterapia e se recupera aos poucos.

Vale destacar que médicos da Santa Casa de Anápolis, onde esteve internada até o início de abril, afirmaram que Thais tem uma lesão irreversível no cérebro em decorrência da falta de oxigenação.

Relembre

A goiana teve uma reação alérgica ao cheirar pimenta-bode durante o almoço de família ainda em fevereiro, o que causou uma para cardiorrespiratória. A jovem ficou cerca de sete minutos sem pulso e 15 minutos sem oxigênio.

Inicialmente, ela foi internada no Hospital Evangélico de Anápolis e então foi transferida para a Santa Casa. A mudança para o CRER ocorreu por volta da Páscoa, sendo que Thais apresentou sinais de estar respondendo aos tratamentos.