Ainda dá tempo de se inscrever em seleção do TJGO para recém-formados com 100 vagas imediatas

Os interessados em participar do Programa de Residência Jurídica no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás devem correr contra o tempo para participar do certame.

Isso porque as inscrições para o processo seletivo vão até esta segunda-feira (22). Os candidatos devem fazer o registro no Portal do(a) Candidato(a) do Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (IV/UFG).

Além disso, é necessário pagar uma taxa de R$ 80 para participar no certame. A emissão do boleto bancário também se dá no site da instituição.

No total, são 100 vagas imediatas previstas, mais cadastro de reserva.

Podem participar do processo seletivo candidatos Bacharéis em Direito formados há, no máximo, cinco anos (no ato da contratação).

Também podem concorrer aqueles que são Bacharéis em Direito e estão matriculados em cursos de especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado independente do tempo de formação no Bacharelado.

Os selecionados cumprirão uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, e receberão uma bolsa-auxílio mensal de R$ 3.985, mais R$ 189,20 referente ao vale-transporte.

O residente admitido participará do Programa sem vínculo de qualquer natureza com a instituição pelo período máximo de 36 meses.

Além disso, a pessoa selecionada não poderá ter vínculo com a Administração Pública, exercer a advocacia durante a vigência do Programa ou estar vinculado profissionalmente em escritório de advocacia.

Para mais informações a respeito do processo seletivo, o interessado pode acessar o edital disponibilizado no site do IV/UFG.