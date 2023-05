Existem muitos nomes que são comuns no Brasil e facilmente esbarramos com pessoas com esses termos nos documentos, não é mesmo?

A questão é que nem sempre as pessoas que carregam esses nomes sabem de fato o que quer dizer cada termo, referências e origem.

6 nomes que são muito comuns no Brasil e têm significados inusitados:

1. Natália

Começando nossa lista, Natália vem do latim Natalis, que, sugestivamente, quer dizer dia natalício. Antigamente era tradição nomear as meninas que nasciam no Natal como Natália, Legal, né?

2. Bruno

O nome Bruno também traz um alguém sabia e se refere a uma pessoa calma e diplomática, que consegue tudo o que deseja pela capacidade de convencer, nunca pela força.

3. Carla

Carla se popularizou no início dos anos 2000 com a música “Carla” da banda LS Jack. O nome quer dizer que é uma mulher imponente, forte e, ao mesmo tempo, delicada, significa “mulher do povo”, “mulher doce”.

4. Lucas

Esse pequeno nome remete a luz. Nesse caso, ele significa “habitante da Lucânia” ou “aquele que pertence à luz, “o luminoso”.

5. Bianca

Esse nome se eternizou pelas obras do escritor William Shakespeare. Bianca, vem do italiano bianca, e quer dizer “branca”, “alva”, “cândida”.

6. Samuel

Por fim, Samuel significa aquele a quem Deus ouve e indica uma pessoa que age com determinação e justiça e só descansa quando atinge seus objetivos.

