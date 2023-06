Festival de churrasco em Goiânia é opção ideal para os amantes de torresmo

Para os amantes de um bom churrasco, a partir desta quinta-feira (1º), o festival Torresmofest retorna ao shopping Passeio das Águas, levando diversas opções de carnes e diversão para toda a família. O evento, que tem entrada gratuita, vai até domingo (04), todos os dias das 12h até 22h.

A organização promete levar o que há de melhor da proteína suína: joelho de porco, leitão pururuca, torresmo, torresmo de rolo, torresmo recheado, torresmo mineiro, costela suína, pernil, panceta e muito mais.

Além do menu, o festival contará com a presença do internacionalmente conhecido, chef Adan Garcia, especialista em carne de porco e referência neste nicho culinário.

No local, também haverá diversos food trucks de comidas variadas, diversas opções de chopp artesanal, shows ao vivo e uma área destinada ao público infantil, para que os pais possam aproveitar o dia.

Para mais informações e conferir o que rolou em outras edições, é só dar uma conferida no Instagram oficial do evento, @torresmofest.