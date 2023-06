Tendência para aumentar desempenho durante exercícios em academias de Anápolis pode ser prejudicial

Uma tendência nas academias de musculação em Anápolis vem chamando a atenção. Isso porque a amônia tem sido cada vez mais utilizada para aumentar o desempenho durante os exercícios.

A substância costuma ser bastante utilizada para realizar movimentos com cargas muito pesadas e de poucas repetições. É muito comum, inclusive, encontrar vídeos nas redes sociais falando sobre esse procedimento.

No entanto, a mistura com outros elementos, para prolongar os efeitos da amônia no organismo, pode trazer riscos para a saúde dos usuários.

Em entrevista ao Portal 6, o professor Willian Lima, doutor em Educação Física com graduação em Farmácia e Bioquímica, afirmou que a amônia funciona como uma toxina para o sistema nervoso no corpo humano.

Isso porque, ao ser aspirada, a substância causa uma irritação na mucosa do nariz, gerando um aumento na oxigenação do sangue e um estado de alerta na pessoa por cerca de 15 a 20 segundos.

Contudo, durante a musculação, ela acelera a fadiga do sistema nervoso, o que diminui a produtividade e acaba gerando um efeito contrário ao desejado – que geralmente é a hipertrofia (ganha de massa muscular).

O uso em si da amônia não gera problemas em longo prazo para a saúde do indivíduo. Porém, alguns usuários mesclam a substância com determinados gases voláteis, para aumentar a duração dos efeitos.

“Fazer essa mistura pode causar dependência, porque os gases impedem a pessoa de sentir dor. Mas é um placebo, não tem benefícios reais em esportes que envolve maior volume de tempo sob tensão muscular”.

Willian explicou também que, por não sentir a dor no músculo, a pessoa pode acabar tendo lesões mais graves, levando mais tempo para se recuperar do que promovendo a hipertrofia.