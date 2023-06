Uma perícia realizada pela Polícia Técnico-Científica, na sexta-feira (23), concluiu que o recém-nascido encontrado morto no Residencial Ecológico Araguaia, em Senador Canedo, foi abandonado ainda com vida no local.

Em entrevista à CBN Goiânia, a perita Viviane Salomão afirmou que o bebê tinha resquícios de cordão umbilical, mas que não foi encontrada a placenta no local.

” […] O exame foi feito e o médico constatou que ele respirou. Coletamos materiais para exame patológicos para determinar a causa morte. Mas assim, tanto no local quanto na necropsia não encontramos sinais de violência”, disse.

O corpo do recém-nascido foi encontrado na manhã de sexta, por volta das 08h, por alguns populares, que acionaram a Polícia Militar (PM).

De acordo com a corporação, ele estava sujo de sangue, sem cordão umbilical e com sinais de sangue próximo ao menor.

Além do bebê, também foram encontrados algumas manchas do fluido corporal em cômodos de um posto de combustível, que estava em construção, próximo onde o cadáver foi encontrado. A suspeita é que o parto tenha sido realizado nesse local.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).