Para os amantes da cozinha, é fundamental entender a verdadeira razão para nunca lavar a carne antes de cozinhar, principalmente pelo fato de poder colocar sua saúde em risco.

Se você cozinha em casa ou profissionalmente, evidentemente tem o costume de lavar os alimentos, certo? Para as frutas, legumes e verduras a técnica é realmente necessária e eficiente.

No entanto, adotar o mesmo método para os alimentos de origem animal crus é extremamente perigoso e o porquê disso pode te surpreender.

Se está curioso e quer entender melhor como tudo isso funciona, confira a explicação abaixo.

É por esta razão que você nunca deve lavar a carne antes de cozinhar:

De acordo com os dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), é muito comum que haja bactérias perigosas em carnes e, ao deixar cair água, as chances de contaminar as mãos do cozinheiro e a pia são maiores.

Os estudiosos explicaram que os jatos de água da torneira poderiam respingar em vários locais, permitindo que as bactérias se proliferassem ainda mais.

Mas então qual é a melhor alternativa?

Bom, neste caso é preciso confiar no poder do cozimento às altas temperaturas, tanto em fornos, como no óleo quente.

O calor, seja na fritura, no processo de assar ou cozinhar uma carne, é capaz de, literalmente, matar qualquer bactéria presente nos alimentos crus e diminuir as chances de adoecer os seres humanos.

É importante relembrar que as carnes precisam passar pelo processo total de cozimento e fritura, pois se o produto estiver no ponto “mal passado”, é possível que não tenha matado todos os problemas prejudiciais aos consumidores.

Vale a pena relembrar que adquirir uma Salmonella, por exemplo, – que é bem comum nas carnes – pode gerar uma série de problemas, como intoxicação alimentar grave, podendo resultar até em morte.

Não vai querer correr esse risco, né?

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!