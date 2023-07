Luan Santana abraça segurança durante Villa Mix após confundi-la com fã e momento viraliza

O sertanejo Luan Santana deu o que falar nas redes sociais por conta de um episódio, no mínimo engraçado, que aconteceu no show realizado no Villa Mix Premiere, no último domingo (02).

Na ocasião, enquanto o cantor se apresentava, uma fã subiu ao palco, na intenção de conseguir abraçar o ídolo, e quando estava quase alcançando-o, foi contida por um segurança. Entretanto, o sertanejo falou que estava tudo bem e concedeu o abraço.

Foi neste momento que outra segurança chegou, para conduzir a jovem de volta à multidão. Acontece que o artista estava um pouco desatento, e acabou confundindo-a com outra admiradora, envolvendo a profissional no abraço.

Imediatamente, ele percebeu o erro. “Ah, é a segurança, achei que era fã também”, explicou.

Logo após o episódio, o sertanejo a trouxe de volta ao palco para se retratar, tudo em um tom bem leve.

“Eu achei que você era fã mulher, vem aqui, vem aqui”, chamou.

Em seguida, perguntou qual era o nome dela, e por fim, pediu uma salva de palmas do público para a profissional.