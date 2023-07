Há algumas manias que não parecem, mas são irritantes e incomodam muito todo mundo que está ao redor. E aí, já parou para pensar se você não está sendo inconveniente?

Acontece que, muitas vezes, realizamos algumas ações instintivamente e não nos damos conta do quanto aquilo pode ser chato. Por isso, é bom ficar atento aos seus comportamentos.

Bom, se está curioso para saber do que estamos falando, confira logo abaixo a lista que separamos para você não errar mais. Veja!

6 manias que não parecem, mas são irritantes e incomodam muito:

1. Demorar a responder

Sabe quando você sabe que a pessoa está em casa, tranquila, online e mesmo assim demora uma eternidade para responder uma questão simples?

Então, isso pode soar bem irritante para alguns apressadinhos. Se for alguém que você tenha um carinho grande, dê mais importância a essas conversas. Isso pode mudar a direção da relação.

2. Barulhos repetitivos

Principalmente no ambiente de trabalho. Pessoas que reproduzem batucadas constantes e barulhos persistentes são extremamente chatas e inconvenientes. Acalme um pouco, amigo!

3. Não ser claro com o que sente

No âmbito de relacionamentos, não há nada pior do que uma pessoa que não é clara com o que quer ou com o que sente. É amizade? Amor? Diga o que está sentindo e evite frustrar outras pessoas.

4. Reclamações excessivas

Pessoas reclamonas podem ser extremamente irritantes. Não é saudável ficar em um ambiente com alguém totalmente negativo e que não vê lado positivo em nada.

Aliás, é desgastante. Evite ser tão ‘para baixo’ e tente enxergar mais os pontos positivos.

5. Indecisão

Conviver com alguém totalmente indeciso também é uma missão e tanto, principalmente para as pessoas mais assertivas e decididas.

É bom ter mais confiança e conseguir fazer escolhas simples. Saiba surpreender!

6. Desmarcar em cima da hora

Por fim, esse tópico é totalmente necessário! É horrível marcar alguma situação com uma pessoa e ela te deixar na mão às vésperas da ocasião.

Sério! Não seja essa pessoa!

