Garotinha atropelada em Anápolis luta pela vida e família pede orações

A pequena Agatha Sofia França Nunes, de apenas 05 anos, já precisou passar por duas sérias cirurgias após ter sido atropelada por um motociclista em alta velocidade, na noite desta sexta-feira (07), em Anápolis. No momento do acidente, a criança estava alegre e mal via a hora de dormir, aguardando ansiosamente para pegar o kimono de karatê.

Transferida com urgência para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia, a garotinha enfrentou um procedimento invasivo na cabeça, onde foi necessário retirar uma parte do crânio devido a um inchaço cerebral.

Além disso, já na manhã deste sábado (08), passou por drenagem no pulmão e outro procedimento por ter tido uma das pernas fraturadas. Espera-se ainda que posteriormente, a pequena ainda tenha que operar a mandíbula.

Abalado, o pai de criação de Agatha, João Sidney dos Reis Santos, revelou ao Portal 6 que agora, a família está passando por momentos de angústia.

“Ela estava toda feliz em dormi para hoje (08), porque iria pegar o kimono do karatê. Foi contar pra mãe quando a motocicleta atravessou o cruzamento em alta velocidade, adentrando a rua sem saída e pegando em cheio nela. Ele só não fugiu porque a população o segurou até a chegada da Polícia Militar (PM)”, relatou.

À reportagem, Maria Edite Cordeiro Ribeiro, vizinha da família que teve o portão atingido pelo motociclista, contou que o sentimento agora é de revolta, já que o condutor segue sem punição.

“A gente fica mais indignado, mais revoltado, sabendo que ele não foi preso. Ele só prestou depoimento e foi mandado embora para casa. Quer dizer, está lá deitado, como se não tivesse acontecido nada, e a bichinha tá aí lutando pela vida”, afirmou.

Sem previsão de alta, a mãe segue com Agatha no HUGOL. Enquanto isso, o pai se divide entre as duas cidades para cuidar da esposa e da filha internada, além dos dois filhos que estão em Anápolis.