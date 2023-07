Afinal, por que algumas mulheres só descobrem que estão grávidas na hora do parto?

A chegada de um bebê costuma ser um evento para qual os pais se preparam bastante, passando pelos primeiros exames, a descoberta do sexo e a definição do nome e o enxoval, por exemplo.

Entretanto, em alguns casos, a gestante não tem esse “luxo” de contar com um período de adaptação ao desenvolvimento do filho e do próprio corpo. Isso porque existe uma condição rara que faz com que a gestação passe de forma imperceptível.

Esse tipo de situação pode chegar a extremos, ao ponto de a grávida só perceber o que está acontecendo no momento do parto. É a chamada gravidez silenciosa.

Ao Portal 6, a ginecologista e obstetra Daniela Azevedo explicou um pouco mais sobre esse fenômeno, que ainda causa estranhamento em diversas pessoas.

“A gravidez silenciosa é caracterizada pela ausência de sinais comuns de gestação, como atraso menstrual, enjoos matinais, alterações nos seios e ganho de peso. Algumas mulheres não apresentam qualquer sintoma relacionado à gestação e continuam a menstruar normalmente durante os primeiros meses”, esclareceu a profissional.

De acordo com a médica, não há um motivo específico que leve a mulher a desenvolver essa condição, mas sim uma combinação de fatores, que incluem baixos níveis de hormônios da gravidez, falta de sensibilidade às mudanças corporais ou até mesmo questões psicológicas.

Além disso, ela ressalta que a condição silenciosa não é um caso de negação consciente da gestação por parte da mulher, já que não existe nenhuma evidência física que ampare alguma alteração do tipo no corpo feminino.

Contudo, vale destacar que tal condição não é comum. De acordo com um estudo realizado em 2015 e publicado na PubMed, apenas uma a cada 475 gestantes não apresentam sintomas de gestação até o quinto mês e, de forma ainda mais rara, somente uma em cada 2.455 mulheres não têm nenhum sintoma ou alteração até a hora do parto.

Em tempo

Na última quinta-feira (06), a goiana Érika Santos se tornou um bom exemplo desse tipo de caso, ao dar à luz a gêmeas, sem mesmo saber que estava grávida.

Natural de Inhumas, a mulher de 34 anos entrou em trabalho de parto na própria casa, ao ir ao banheiro. Ela só percebeu o que estava acontecendo quando uma das crianças começou a sair.

A goiana pensou ter passado por todo o processo e permaneceu sentada no vaso sanitário, aguardando a chegada do Corpo de Bombeiros. Porém, foi surpreendida pelo som de algo caindo na água.

De início, pensou se tratar da placenta, mas era – na verdade – a segunda bebê.

Quando os militares chegaram e foram conferir o interior do vaso, encontraram a criança. A mãe e as nenéns foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento de Inhumas, onde receberam os devidos cuidados médicos.

*Colaborou Samuel Leão