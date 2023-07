Uso indevido de carro oficial da Câmara de Anápolis fará vereador enfrentar Conselho de Ética

A Corregedoria da Câmara Municipal de Anápolis informou ao Ministério Público de Goiás (MPGO) que a investigação contra o vereador Delcimar Fortunato (Avante) já está no Conselho de Ética da Casa.

A atitude havia sido solicitada pelo promotor Paulo Martorini, da 11ª Promotoria de Justiça, após o caso virar escândalo na cidade no dia 11 de junho.

Além do uso indevido do automóvel, em um domingo, o parlamentar também deixou o veículo estacionado na calçada enquanto batia boca com um popular.

“Caso haja algum ato que seja passível de penalidade, vamos aplicar”, adiantou Jakson Charles (PSB), vice-presidente da Casa e responsável pelo encaminhamento.

Agora, o vereador terá que enfrentar o Conselho de Ética, que é formado pelos vereadores Eli Rosa (PSC), Jean Carlos (UB), João Feitosa (PP) e Andreia Rezende (SD).

Delcimar Fortunato também integra o grupo, mas, como é uma espécie de réu, não poderá participar das ações do colegiado.

Os vereadores Professor Marcos (PT), Hélio Araújo (PL) e Reamilton Espíndola (Republicanos) são os suplentes e caberá a um deles participar do colegiado.

Fim da festa

Antes do caso ser encaminhado ao Conselho de Ética, o presidente da Câmara, vereador Domingos Paula (PV), vetou o uso dos veículos do legislativo anapolino fora do expediente.

Após a decisão, documentos sobre o inquérito que Domingos Paula enfrenta na Delegacia da Mulher (DEAM), sob a acusação de importunação sexual, foram divulgados nas redes sociais.

O chefe do Legislativo chegou a usar a tribuna para dizer que havia sido ameaçado por Delcimar e, desde então, a hipótese de cassação por conta do uso indevido do carro passou a se cristalizar.

Por enquanto, em sigilo

A Rápidas do Portal 6 apurou que o inquérito contra Domingos Paula está em fase de conclusão na Polícia Civil (PC).

Para resguardar a investigação, detalhes sobre os últimos movimentos são mantidos em sigilo pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Quase lá

Foi aprovado na Câmara de Vereadores de Goiânia o projeto que aumenta o percentual no valor das emendas parlamentares a partir de 2024.

A porcentagem sobe de 1,2% para 2%. Em milhões, o valor das emendas sobe de R$ 2 milhões para R$ 4,6 milhões, sendo que 1/5 devem ser destinados para a área da saúde.

Agora, o projeto do vereador Sandes Júnior (PP) volta para a Comissão Mista antes ser votado em Plenário de forma definitiva.

Vencedores e perdedores

Com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) estima que que 238 dos 246 municípios goianos terão aumento de arrecadação com a Reforma Tributária. O cálculo leva em consideração os próximos 20 anos.

Os perdedores de arrecadação serão as cidades de Alto Horizonte, Barro Alto, Cachoeira Dourada, Chapadão do Céu, Davinópolis, Ouvidor, Perolândia e São Simão.

Municípios do Entorno do Distrito Federal —como Novo Gama (9,4%), Santo Antônio do Descoberto (8,8%), Águas Lindas de Goiás (8,7%), Valparaíso de Goiás (7%), Cidade Ocidental (7%) e Planaltina (6,6%) — devem ser os que mais ganharão receita.

Nota 10

Para os sociais mídia das prefeituras de Goiânia e Aparecida. De maneira leve e descontraída, eles anunciaram a revitalização da Avenida Rio Verde, que divide as duas cidades.

Usando como referência o anime Dragon Ball Z, a divulgação tratou os serviços que serão realizados como uma “fusão”.

Nota Zero

Para a organização do Rap Mix Festival. Dia após dia surgem novos relatos de pessoas que se machucaram durante o evento.

Os relatos são coincidentes ao narrar a omissão da organização durante os atendimentos. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC).