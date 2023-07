A pedido de Caiado, Bolsonaro retorna a Goiânia nesta sexta (14) para almoçar

A convite do governador Ronaldo Caiado (UB), o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) retorna a Goiás nesta sexta-feira (14) para um encontro com o político no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. É provável que eles almocem juntos.

A reunião entre os dois foi confirmada pelo próprio chefe do Executivo estadual,na quinta-feira (13), durante uma coletiva de imprensa.

Na ocasião, Ronaldo Caiado não revelou qual será o conteúdo da reunião, mas garantiu que o encontro nada tem haver com a reforma tributária – PEC aprovada na semana passada e que ambos são contra.

“Amanhã ele vai estar aqui em Goiânia, vai fazer um tratamento de dente, e eu combinei com ele [Jair Bolsonaro] de passar aqui e almoçar comigo”, disse.

Durante o mandato do ex-presidente, a relação entre Caiado e Bolsonaro foi marcada por altos e baixos, principalmente durante a pandemia da Covid-19, quando o governador goiano, que é médico, divergiu de Jair em relação às medidas sanitárias. No entanto, ambos se reaproximaram tempos depois.

Nas eleições de 2022, por exemplo, o chefe Executivo estadual declarou voto em Bolsonaro durante o segundo turno e esteve ao lado do candidato durante alguns momentos.