Preço do aluguel residencial vai às alturas em Goiânia; veja bairros mais valorizados

Quando o assunto é aumento do preço médio de aluguel, a cidade de Goiânia segue líder no mercado e se sobressai em frente as demais. Só no primeiro semestre de 2023, por exemplo, a capital obteve a maior oscilação no valor de imóveis para locação – acumulando 24,03% – 12 vezes acima da inflação registrada na capital, de 2,06%.

Os dados fazem parte do Índice FipeZap, divulgado na terça-feira (18), que monitorou o valor médio das residências de aluguel em 25 cidades do Brasil até junho deste ano. Em segundo lugar aparece Florianópolis (SC) com uma alta de 23,72% e Fortaleza (CE) com 13,56%.

Apesar da variação, o preço de imóveis de aluguel na capital desponta como um dos menores do Brasil, ocupando a quarta posição, com uma média de R$ 32,59 / m². A cidade só perde para Fortaleza (CE) (R$ 26,41/m²), Porto Alegre (RS) (R$ 29,57/m²) e Salvador (BA) (R$ 31,42/m²).

Ainda no topo do pódio, o setor Marista detêm o maior preço do metro quadrado em Goiânia, segundo o informe, com R$ 55,3 /m². O tradicional bairro da capital é conhecido pela ampla presença de estabelecimentos comerciais e pela vida boêmia.

Já na segunda posição aparece o Jardim Goiás. A proximidade com o Shopping e Parque Flamboyant aliado ao ritmo intenso de construções de luxo fizeram o bairro ter um valor médio de R$ 52,3 /m².

Outro setor que também se destaca na listagem é o Bueno. A localidade, que funciona como uma força motora da vida noturna no município e abriga diversas empresas prestadoras de serviço, desponta com R$ 37,7 /m².

Além deles, chamam a atenção os setores (alguns com diferença dentro do próprio bairro): Pedro Ludovico/ Bela Vista/ Jardim das Esmeraldas (R$ 32,3 /m²), Oeste (R$ 31,9 /m²), Pedro Ludovico/ Bela Vista (R$ 31,0 /m²), Nova Suiça (R$ 29,5 /m² ), Jardim América (R$ 23,6 /m²), Sudoeste (R$ 22,4 /m²) e Central (R$ 19,3 /m²).