Jovem que perdeu parte do crânio após acidente de moto consegue doação e já tem cirurgia marcada

O drama da jovem Eduarda do Nascimento Teixeira, de 21 anos, que sofreu um traumatismo e precisou retirar parte do crânio após um acidente de moto, pode estar chegando ao fim.

Isso porque ela recebeu a doação da prótese que precisava e está até com a cirurgia marcada, já para a próxima quinta-feira (27), para restaurar o que as diversas lesões e complicações do episódio lhe tiraram.

Ao Portal 6, a irmã da jovem, Eyshilla Cristinna, informou que o procedimento será realizado na Santa Casa de Anápolis, pelas mãos do cirurgião Saad George.

“A doação da prótese [realizada pela Adtiva 3D] diminuiu muito o valor da cirurgia e, por se tratar de uma emergência, já marcamos para fazer o quanto antes. Temos muitas pessoas nos ajudando. Estamos realizando também a campanha para o pós-cirúrgico, através de rifas”, relatou.

“Estamos extremamente ansiosos, a Dudinha está tão animada que até mudou o visual para a cirurgia. Estamos totalmente gratos por todo apoio, não esperávamos tanto carinho, muitas pessoas compartilharam, teve também a vakinha do Dinosonso. Todos os dias nos surpreendemos com o zelo das pessoas por nós”, completou.

À reportagem, ela explicou também que, como ainda não foi encerrada a vaquinha, a família ainda não sabe o valor total arrecadado até o momento.

Através das redes sociais, Eduarda compartilhou um vídeo agradecendo a todos que contribuíram com a causa, seja pelas doações, os compartilhamentos ou as mensagens de apoio.

“Eu tenho certeza que cada um de vocês faz parte da minha história”, afirmou.

Relembre

Um grave acidente de moto acabou ocasionando um traumatismo craniano e um edema cerebral, no dia 16 de junho. Eduarda do Nascimento Teixeira ficou 11 dias internada no leito de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de passar outros dois na enfermaria.

Durante a recuperação, o cérebro da jovem acabou inchando, de modo que uma cirurgia de emergência foi necessária. No procedimento, uma parte do crânio dela foi retirado.

À época, ela chegou a expressar que a jornada não havia acabado, e que a próxima fase da luta seria implantar uma prótese. A urgência se dá devido ao risco de lesões no local, as quais poderiam ser fatais devido à exposição cerebral.

Ela ficou limitada de fazer atividades físicas e participar de aulas práticas na faculdade de educação física. A expectativa é que a operação proporcione o retomada da vida normal à jovem.