Funcionário terceirizado da Saneago mata colega em discussão por hora extra

Um mandado de prisão temporária foi cumprido pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), nesta segunda-feira (31), contra um homem que matou o colega de trabalho a facadas, em Goiânia. O fato ocorreu no dia 15 de julho, no Setor Vila Monticelli.

O suspeito e a vítima eram funcionários terceirizados da Saneago e estavam discutindo questões relacionadas ao pagamento de horas extras, ambos embriagados, quando teria eclodido uma briga.

Foi então que um deles desferiu diversos golpes de faca contra o outro.

O trabalhador atingido, posteriormente identificado como Davi Ribeiro de Sousa, de 41 anos, acabou vindo a óbito na ocasião.

Desde então, a Polícia Civil (PC) procedeu com as investigações acerca do episódio.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito confessou o crime e foi recolhido na carceragem da Delegacia de Capturas. Agora, as investigações seguirão sendo conduzidas pelo DIH.