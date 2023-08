É bom estar com os corações preparados para o turbilhão de sentimentos que estão por vir, já que haverão alguns signos que farão em breve a reconciliação com alguém do passado.

Esse alguém antigo está se aproximando lentamente, te observando em todas as ações, pois sente muito a sua falta e deseja retomar o vínculo que mantiveram há algum tempo.

Mas é preciso avaliar cautelosamente se os erros do passado ficaram mesmo para trás, se houve mudanças e se não poderá te machucar outra vez. Afinal, não vale dar uma segunda chance a quem não fará por merecer.

Bom, se está curioso para saber quais signos poderão receber a visita dessa pessoa marcante, confira a lista abaixo e, caso o seu faça parte, veja o que é preciso fazer.

Os signos que farão em breve a reconciliação com alguém do passado:

1. Áries

A primeira casa do zodíaco, regida pelo elemento fogo, poderá se deparar em breve com algumas tentativas de reaproximação de certas pessoas marcantes do passado.

A questão é: os arianos devem se lembrar do porquê de não estarem mais na vida desse alguém. Se ele foi tóxico ou prejudicial, é preciso analisar minuciosamente se vale mesmo a pena retomar o contato,

Às vezes, o que vocês realmente precisam é colocar “pingos nos i’s”. Assim, poderão seguir em frente sem peso na consciência.

2. Gêmeos

Os geminianos também poderão encontrar alguém muito marcante. Essa pessoa pode ter saído da sua vida em um momento de imaturidade. Mas vejam só! Vocês cresceram e, talvez, consigam ter um novo diálogo totalmente diferente agora.

Vale a pena conferir quais são as pretensões dessa pessoa. A verdade é que ela pode agregar mais ainda na atual trajetória. Inclusive, te revelar segredos que você sequer imaginava.

3. Sagitário

Por fim, os sagitarianos reencontrarão alguém especial, que havia saído de cena há um bom tempo. Essa pessoa nunca deixou de sentir carinho e saudades pelos nativos.

Agora, mais maduros e prontos para uma conversa saudável, pode acontecer de vocês se entenderem magicamente.

