Concurso com vagas em 26 cidades e salários de mais de R$ 11 mil é aberto em Goiás

O Conselho de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO) anunciou a abertura de um novo concurso público, voltado para candidatos de nível médio e superior.

No total, são 65 oportunidades imediatas e outras 390 para cadastro de reserva, que serão distribuídos entre Goiânia e outros 25 municípios do estado.

São eles: Águas Lindas de Goiás, Aragarças, Caldas Novas, Campos Belos, Catalão, Ceres, Cristalina, Formosa, Goianésia, Goiás, Goiatuba, Ipameri, Itumbiara, Iporá, Jataí, Luziânia, Minaçu, Mineiros, Morrinhos, Pires do Rio, Porangatu, Quirinópolis, Rio Verde, Santa Helena de Goiás e Uruaçu.

Os salários variam entre R$ 2.625,00 a R$ 11.260.27, além de benefícios, com uma jornada de trabalho de 30h a 40h semanais.

O concurso será realizado pelo Instituto Quadrix, com aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.

Para as funções de nível superior, será cobrada uma prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. As duas etapas estão previstas para serem realizadas no dia 29 de outubro.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente no site do Instituto Quadrix. Os interessados deverão fazer o registro até às 23h do dia 18 de setembro.

Será cobrada uma taxa de R$ 80 para candidatos de nível médio e R$ 120 para os de nível superior.

Os cargos ofertados são os seguintes:

Agente de Fiscalização;

Assistente Administrativo;

Motorista;

Analista de Fiscalização – Engenheiro Agrônomo,

Analista de Fiscalização – Engenheiro Ambiental

Analista de Fiscalização – Engenheiro Civil

Analista de Fiscalização – Engenheiro de Minas ou Geólogo

Analista de Fiscalização – Engenheiro Eletricista

Analista de Fiscalização – Engenheiro Mecânico

Analista de Fiscalização – Engenheiro Químico

Analista de Área (qualquer curso superior)

Analista de Área – Advogado(a)

Analista de Área – Contador(a)

Analista de Área – Controlador(a) Interno

Analista de Área – T.I.

Para mais informações, acesse o edital do certame.