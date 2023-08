Mais uma paciente procura a polícia após ser humilhada por médico do INSS em Anápolis

Pela segunda vez em menos de um mês, um médico de Anápolis foi denunciado na Polícia Civil (PC) acusado de humilhar uma paciente, de 47 anos, durante uma perícia no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), localizado no Setor Central, em Anápolis, na quinta-feira (17).

Conforme apurado pelo Portal 6, a primeira acusação formalizada foi registrada no dia 26 de junho deste ano por uma mulher de 53 anos.

Em depoimento, a vítima, que apresenta doenças limitantes, alegou ter procurado o local para obter aposentadoria, mas acabou sendo tratada de forma grosseira pelo suspeito, além de ser chamada de burra e indo embora sem o laudo médico do consultório.

O relato se assemelha ao que foi contado pela nova vítima. Na recente ocasião, a paciente havia comparecido na unidade, por volta das 16h20, para passar pelo exame clínico.

No entanto, já no primeiro contato com o profissional responsável pelo atendimento, a vítima começou a ser tratada com desrespeito, ironia e deboche.

Inicialmente, o médico pediu para que a mulher pegasse a identidade. Foi neste momento que os ataques começaram a ficar ainda mais incisivos.

Devido a condição de saúde, a paciente acabou demorando para conseguir obter o documento com agilidade, momento em que foi surpreendida pela fala do profissional: “Pega isso logo”.

Logo em seguida, ao tentar entregar o relatório médico para o profissional, a mulher foi vítima de mais uma humilhação, após o homem começar a rir dela e afirmar que não acreditava no que estava vendo.

Na sequência, no momento do exame, o médico pediu para que a vítima deitasse na maca de forma ágil e, de supetão, levantou as pernas da mulher com muita velocidade, ocasionando algumas dores na paciente.

Ao reclamar sobre o ocorrido, o médico começou a xingar a vítima afirmando “você é mole demais”, “você é de vidro” e “se depender de mim você não vai passar na minha perecia mais”.

Mesmo depois de deixar a sala de consulta, o profissional não cessou com as humilhação e passou a gritar com a mulher.

“Você não passa na minha perícia mais. Procura seus direitos que eu procuro os meus”, teria dito. Após a ação, a vítima procurou uma delegacia para denunciar o ocorrido. O caso deve ser investigado.

O Portal 6 tentou entrar em contato com o INSS para cobrar um posicionamento sobre a denúncia, mas até o fechamento da matéria, o órgão não havia dado uma resposta.