Prevista apenas para domingo, chuva dá as caras antes da hora e anima moradores de Anápolis

Há tempos sem ter o gostinho de ver a chuva cair e sentir o cheirinho de terra molhada, alguns moradores de Anápolis puderam, neste sábado (26), voltar a curtir esta experiência.

De acordo com a previsão divulgada pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a expectativa era de que as precipitações chegassem ao município apenas no domingo (27).

Contudo, diferentes regiões de Anápolis foram antecipadamente contempladas com as tão aguardadas gotas de água.

Ao Portal 6, moradores de diferentes regiões da cidade revelaram terem sido pegos de surpresa com a mudança do tempo já durante esta madrugada.

“A gente já estava ansioso esperando por ela, né [risos]. Muito bem-vinda depois desse calor todo”, disse um anapolino, morador do bairro Vila São Vicente.

Também aliviada, outra moradora, do bairro Jardim Arco Verde, não conteve a alegria e compartilhou empolgada que estava tendo “chuva forte aqui, finalmente!”.

Com o calor afetando a todos, anapolinos comemoram de pulmões cheios a chegada da água em agosto. Um bom exemplo de toda essa alegria foi um morador do bairro Vila União, que não se conteve e gritou ao vento, “chegou, chegou, chegou”.