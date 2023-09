Operação prende 10 policiais militares suspeitos de envolvimento em homicídio de Anápolis

Nesta terça-feira (19), a Polícia Civil (PC) de Goiás, por meio da Delegacia de Repressão à Ações Criminosas Organizadas (Draco) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deu cumprimento ao mandado de prisão de 10 policiais militares, por conta de suspeita de envolvimento em homicídios cometidos em Anápolis e Terezópolis.

A expedição da ordem partiu da 1ª Vara Criminal da Comarca de Anápolis e a operação, que foi batizada “Tesarac”, ocorreu em conjunto com o Ministério Público (MP).

Equipes da Corregedoria da Polícia Militar (PM) também estiveram presentes para acompanhar a ação e dar sequência aos procedimentos legais cabíveis.

Segundo apuração da repórter Fabiana Pulcineli, do O Popular, os militares presos foram: Glauko Olivio de Oliveira, Marcos Jesus Rodrigues, Almir Tomás de Aquino Moura, Erick Pereira da Silva, Thiago Marcelino Machado, Adriano Azevedo Souza, Wembleyson Azevedo Lopes, Jhonatan Ribeiro de Araújo, Marco Aurélio Silva Santos e Rodrigo Moraes Leal.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os investigados foram recolhidos para o presídio militar, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Em nota, a SSP ainda destacou que, juntamente com as demais forças de segurança, não compactua com “qualquer tipo de desvio de conduta”

Além das prisões, que totalizaram 10 mandados de encarceramento temporário, 18 mandados de busca e apreensão também foram deflagrados.

Esta segunda ação ocorreu nos municípios de Caldas Novas, Nerópolis, Nova Veneza, Nerópolis, Goiânia, Brasília e também Anápolis.