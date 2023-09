Investindo forte em Goiás, Albert Einstein tem plano de abrir curso de medicina no estado

Goiânia recebeu, nesta quinta-feira (28), a mais nova unidade de ensino da Sociedade Beneficiente Israelita Brasileira Albert Einstein. Inicialmente focada em cursos de pós-graduação, o objetivo é ir além, proporcionando ainda em um futuro próximo o ensino de graduação em cursos como medicina, o que já ocorre em São Paulo (SP).

Ao todo, já estão sendo disponibilizados mais de 25 cursos de pós-graduação, sendo que alguns serão 100% presenciais, no Órion Business & Health Complex, no Setor Marista, e outros serão híbridos. Cuidados paliativos, cardiologia e dor, além dos programas na área de gestão e liderança, como gestão hospitalar, estão entre as opções.

“Começaremos com oito turmas de pós-graduação, com média de 30 alunos. Já para o ano que vem, vamos lançar mais 24 turmas”, afirmou o diretor superintendente de ensino e consultoria da rede, Alexandre Holthausen, em entrevista ao Portal 6.

Segundo Alexandre Holthausen, uma vez inaugurada a nova unidade, o objetivo se torna proporcionar cursos de graduação em saúde. As metologias de ensino, por sua vez, como Team Based Learning (TBL), em que o aluno tem uma participação mais ativa no processo de aprendizagem, são inspiradas nos modelos adotados nas melhores instituições do mundo.

“Os métodos de ensino do Einstein são diferentes de praticamente todos os lugares do país. A gente tem um nível muito alto de autonomia […] para pesquisar no mundo inteiro aquilo que é mais eficiente do ponto de vista do processo de ensino e aprendizagem”, destacou.

Atualmente, a sociedade já gerencia duas unidades de saúde em Goiás, sendo elas a Unidade Goiânia do Hospital Israelita Albert Einstein e o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP). Com isso, o diretor regional Goiás do Einstein, Felipe Piza, apontou à reportagem que é possível que os alunos da rede sejam absorvidos pelas instituições, uma vez que passaram pela capacitação. No entanto, os processos seletivos seguirão abertos ao público.

A escolha para investir na educação em Goiás se deu por uma série de fatores, de acordo com o diretor regional. “Aqui a gente percebe as pessoas acolhedoras e batalhadores, a posição estratégica no mapa do Brasil e também o desenvolvimento. É um estado que não para, um dos maiores PIBs do nosso país. Um estado diferenciado de pessoas que querem se desafiar”, explicou.