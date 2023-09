Principais sintomas que podem indicar algum tipo de câncer

Ao falar de câncer, muitas pessoas se assustam, associam o termo a uma doença perigosa sem cura.

Mas hoje com o melhor acesso a saúde, diagnóstico precoce e o tratamento correto, a sobrevida dos pacientes oncológicos vem aumentando.

Grande parte dos tumores, com o tratamento precoce, sabemos que podem evoluir para a cura.

Mas muitas vezes, por não ir ao médico preventivamente e por não dar atenção aos sintomas, não é feito o diagnóstico precoce e assim, sendo identificado em estágios avançados.

Quais sintomas não podemos ignorar?

Perda de peso inexplicável

Também pode ser causada por outras doenças, como problemas intestinais ou de tireoide. Pequenas flutuações no peso são normais, mas se você perder muito peso e sem esforço, deve procurar um médico.

Febre

Sintoma muito comum em pacientes com câncer e durante o tratamento.

E se for acometido o sistema imunológico, pode se tornar mais comum.

Com menos frequência, a febre pode ser um sinal precoce de câncer, como leucemia ou linfoma.

Feridas que não cicatrizam

Devemos observar: manchas que crescem, doem ou sangram e a pequenas feridas que não cicatrizam por mais de quatro semanas.

Ferida na boca que não cicatriza pode ser causada por câncer bucal.

Qualquer alteração na boca que perdure por muito tempo deve ser examinada imediatamente por um médico ou dentista.

Feridas no pênis ou na vagina podem ser sinais de infecção ou câncer em estágio inicial e devem ser examinadas por um profissional de saúde.

Dor inexplicável

A dor sempre é um sinal de alerta.

Sempre que persistir, é importante examiná-la.

Dores de cabeça frequentes que não melhoram apesar do tratamento podem indicar um tumor cerebral.

A dor nas costas pode ser um sinal de alerta de câncer de cólon ou ovário.

Suores noturnos

Alerta para infecções, certos medicamentos ou menopausa.

No entanto, suores noturnos excessivos também podem ser um sinal de vários tipos de câncer, incluindo leucemia e câncer de linfonodos.

Nódulos ou inchaços incomuns

Observar sempre em: pescoço, axilas, abdômen, virilha, seios ou testículos.

Se há aumento, procure sempre avaliar e relatar ao médico.

Fadiga

Pode ser estresse, doenças autoimunes ou simplesmente problemas de sono.

Mas se você está constantemente cansado e isso não melhora com mais sono, é importante consultar um médico.

No câncer de sangue (leucemia), a fadiga debilitante também ocorre nos estágios iniciais.

Alterações na pele

Alem das feridas, observar uma verruga nova ou alterada, crostas, coceira ou sangramento, com a coloração diferente, crescimento rápido em pouco tempo,

Sangramento

No câncer em estágio inicial ou avançado, podem haver sangramentos incomuns.

Tosse com sangue pode ser um sinal de câncer de pulmão.

Sangue nas fezes ou somente com a cor mais escura, pode ser um sinal de câncer de cólon ou câncer de reto.

O câncer cervical do endométrio (revestimento do útero) pode causar sangramento vaginal anormal, fluxo aumentado.

Sangue na urina pode ser um sinal de câncer de bexiga ou rim.

Uma secreção com sangue no mamilo pode ser um sinal de câncer de mama.

Tosse ou rouquidão persistente

Aquela tosse persistente por mais de 3 semanas, pode ser um sinal de câncer de pulmão.

E a rouquidão pode ser um sinal de câncer na laringe ou na glândula tireóide.

Rizek Hajjar Gomides é médico, formado pela Uniceplac – Brasília. Especialista em Clínica Médica pelo Hospital IGESP – SP. Especialista em Cardiologia pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – InCor. Fellow em CardioOncologia pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – ICESP e InCor. Tem consultório próprio em Brasília e escreve no Portal 6. Siga-o no Instagram: @rizekhajjar