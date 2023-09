Haverão alguns signos que após uma fase muito difícil vão superar os traumas do passado, libertar as amarras do coração e encontrar a felicidade plena, de uma vez por todas.

Para isso, é importante estar disposto. De nada adianta o universo querer presentear esses nativos com um amor caloroso, acolhedor e recíproco se não houver nenhuma porta aberta. As águas escorrerão pelos seus dedos.

Aceite que o que passou já ficou para trás. O futuro não tem nenhuma culpa nisso e pode ser simplesmente incrível. Aproveite as experiências.

Veja só quais os signos que serão contemplados com essa boa sorte. Observe só a lista abaixo!

3 signos que após uma fase muito difícil vão superar e encontrar a felicidade plena:

1. Áries

Os arianos podem se preparar para uma reviravolta no atual cenário. Um período de muito amor, realizações e felicidade plena chegará para melhorar muito a vida dos nativos, além de aumentar a fé deles na vida.

Não se espantem com tantas boas novidades e nem tentem boicotar tudo por causa de medos dos traumas passados. Tudo poderá se alinhar em breve.

As atitudes impulsivas podem ser prejudiciais também. Pensem melhor antes de fazer algo com quem está se aproximando.

2. Gêmeos

Os geminianos também poderão sentir uma grande guinada no próximo mês de outubro, com uma boa dose de amor leve e divertido. Essa pessoa será exatamente tudo o que esses nativos sempre sonharam.

A dica é: se entreguem nessa aventura e curtam o momento como é necessário. Essa pessoa não está nenhum pouco preocupada em te prender ou machucar.

3. Libra

Por fim, esse período será incrível para os librianos, principalmente devido ao fato do Sol estar nessa casa. A boa sorte e a chance de encontrar um bom amor estão altas.

Confiem mais na própria intuição e saibam fazer boas escolhas neste momento. Elas serão decisivas para os próximos meses. Não se privem de amar!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!