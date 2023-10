O câncer é uma doença caracterizada pelo crescimento descontrolado de células anormais no corpo humano, podendo ocorrer em diversos órgãos e tecidos.

Quando se escuta essa palavra, imediatamente muita gente fica assustada e vem logo à mente o pensamento de que é uma doença perigosa para o organismo e que não tem cura.

Por ser uma patologia que deixa poucos rastros de sintomas, a grande massa acaba se descuidando e não tendo atenção com sinais básicos que podem apontar o surgimento dela.

E quando há demora no tratamento, um problema que poderia ser menos complicado de se resolver pode acabar se tornando algo muito grave.

Contudo, é importante estar atento a esses sinais e buscar avaliação médica caso persistam, pois o diagnóstico precoce aumenta as chances de tratamento bem-sucedido do câncer.

Segundo o G1, com informações da BBC News Mundo e American Cancer Society, separamos para você uma lista com alguns sintomas de câncer que são comuns e podem passar despercebidos:

6 sintomas de câncer que são comuns e podem passar despercebidos

1. Fadiga persistente

Esse é um sintoma recorrente entre as pessoas e que, muitas vezes, acaba sendo confundido com uma exaustão que não melhora com repouso.

Em alguns tipos de câncer, como a leucemia, podem ocorrer sintomas de caso na fase inicial. Já em casos como o de cólon ou estômago, por exemplo, o cansaço se dá por conta da perda de sangue anormal no corpo.

2. Perda de peso inexplicada

Uma perda de 5kg ou mais repentinamente pode ser um dos primeiros sinais de caso de câncer e muita gente confunde com uma perda de peso comum.

Esse fator de perda inexplicável acontece com mais frequência em casos de câncer de pâncreas, estômago, pulmão e esôfago.

3. Febre

Com menos frequência, ela pode ser um sinal precoce de câncer, como o de linfoma ou leucemia, por exemplo. Geralmente ela se manifesta com mais frequência depois que a doença se espalhou pelo corpo desde o local de origem.

Ela vai afetar quase todas as pessoas com a doença, em especial se ela afetar o sistema imunológico.

4. Tosse ou rouquidão persistentes

Uma simples tosse também pode ser um sinal de câncer. Após uma terceira semana consecutiva nesse estado, é aconselhável consultar um médico.

A rouquidão, por exemplo, pode ser um sinal de câncer na laringe ou na glândula tireoide. Tosse com muita persistência pode ser um sinal de câncer de pulmão.

5. Alterações no funcionamento intestinal ou urinário

Se você sentir dor ao urinar, presença de sangue ou mesmo que está mijando com mais ou menos frequência, pode ser sintoma de câncer de bexiga ou de próstata.

Agora se caso você perceber alteração no tamanho das fezes, diarréia constante ou mesmo constipação por um longo período podem ser um sinal de câncer de cólon.

6. Nódulos ou inchaços palpáveis em qualquer parte do corpo

Alterações na pele são também um possível sintoma que muita gente ignora. Caso você perceba escurecimento da pele (hiperpigmentação), olhos amarelados (icterícia), vermelhidão (eritema), comichão (pruído) ou também crescimento excessivo de pêlos é bom procurar um médico. Alguns cânceres de pele podem causar alterações bem visíveis em nossa pele e organismo.

