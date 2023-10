Adolescentes e jovens que tentaram transformar rodovia goiana em “pista de racha” vão ter que desembolsar uma bolada

Jovens e adolescentes foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) empinando motos e apostando rachas e, agora, terão que desembolsar uma “bolada de dinheiro” para arcar com as consequências.

O flagra aconteceu entre Jaraguá e Itaguari, na BR-070, e terminou com 13 veículos apreendidos, ainda na tarde de domingo ( 1º).

O episódio acabou tendo um saldo de quase 100 infrações diferentes, distribuídas entre várias irregularidades diferentes, como pneus carecas, cuja multa é de R$ 195,23, licenciamento vencido, de R$ 293,47, e ausência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que resulta no pagamento de R$ 880,41.

Além de empinadas e corridas, os policiais identificaram também a prática do chamado” superman”, na qual o motociclista deita na moto com as pernas esticadas para trás – considerada extremamente perigosa.

Outras contravenções listadas foram a ausência de placas de identificação e retrovisores, com multas de, respectivamente, R$ 293,47 e R$ 127,69, ausência de rabetas e escapamentos adulterados, de R$ 195,23 e também conduzir motocicletas sem capacetes, o que resulta em uma punição de R$ 293,47.

Além de todas essas ilegalidades, eles ainda foram enquadrados no Artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que tipifica a prática de “rachas”, derrapadas e demonstrações perigosas, imputando multas de R$ 2.934,47 para cada condutor.

Dentre eles, 15 jovens e adolescentes ainda foram apreendidos e ficaram em detenção temporária. Os envolvidos foram direcionados ao Ministério Público Federal (MPF) para responderem pelas práticas listadas.