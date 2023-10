Discussão em bar acaba em morte após homem puxar revólver da cintura, em Goiânia

Na madrugada deste domingo (08), um bar situado na Vila Itatiaia, em Goiânia, teve momentos de pânico coletivo por parte dos presentes quando um homem disparou quatro vezes contra outro.

A situação ocorreu por volta as 04h e resultou no óbito da vítima. Segundo relatos, o caso aconteceu após o cliente ter uma breve discussão com outros dois homens, que também frequentavam o estabelecimento.

Após pouco tempo de conversa, um integrante da dupla sacou um revólver cromado e atirou quatro vezes contra a vítima. Os outros presentes fugiram na hora, de modo que o suspeito não foi identificado.

A Polícia Militar (PM) compareceu ao local e encontrou o homem, de 38 anos, perdendo sangue caído ao chão. Os militares então acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que constatou a morte do atingido ainda no local.

O Instituto Médico Legal (IML) também esteve presente para realizar a remoção do corpo. Ainda foi constatada a presença de câmeras no estabelecimento, que serão utilizadas para ajudar na identificação autor do crime.

Testemunhas ainda ofereceram uma descrição do suspeito para as autoridades, a qual será utilizada para auxiliar nas investigações.