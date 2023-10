O que acontece com proprietário de automóvel que não paga IPVA?

Não adianta deixar para depois, quem é dono de um automóvel, em algum momento do ano, terá que realizar o pagamento do famoso Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). E caso o motorista opte por “dar o calote”, ele pode sofrer sérias consequências.

Ao Portal 6, o presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), Delegado Waldir, explicou como funciona essa cobrança e quais cuidados os condutores devem ter.

Um dos principais pontos de alerta, inclusive, é em relação aos golpes e esquemas fraudulentos que os motoristas precisar ficar atentos.

“O Detran não recebe pagamento via Pix. Existem muitos golpes que são aplicados hoje, solicitando o pagamento dessa forma. Informações de pagamento só nas nossas páginas oficiais. O Detran também não entra em contato com a população nem por ligação, nem por WhatsApp e nem por email”, explicou.

Com relação ao valor do IPVA, ele afirmou que se trata de uma tarifa fixa sobre cada tipo de veículo, que é descontada em cima do valor do próprio automóvel.

Além disso, o tributo pode ser dividido em até 10 vezes, com exceção dos automóveis com placas de finais 1 e 2, que só podem parcelar em até 9 vezes. Desse modo, o pagamento pode ser feito mensalmente ou de maneira integral em uma única vez.

O diretor alertou também que conduzir um veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado é uma infração gravíssima. A multa é de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH.

Além disso, caso o motorista pare em alguma blitz e esteja nesta situação, poderá ter o carro confiscado, pagando ainda o valor do guincho e do pátio.