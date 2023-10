Coleta de lixo empaca e denúncias explodem em diversos setores de Goiânia

Seja percorrendo o Setor Oeste, partindo para o Jardim Atlântico ou Bairro Eldorado, a presença de um ponto comum entre os diferentes setores de Goiânia dominou e marcou as ruas de várias localidade, sobretudo, durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida: o lixo.

Aliado ao intenso calorão, o acúmulo de dejetos acompanhado do mau cheiro, chorume e insetos se tornaram uma cena comum na capital devido a falta de coleta de lixo por parte da Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg), que vem sendo alvo de denúncias nos últimos meses de má gestão.

A situação, que antes já apresentava estar fora de controle, tomou proporções ainda mais alarmantes com as supostas quebras constantes de caminhões, segundo o órgão. No setor Pedro Ludovico, por exemplo, moradores denunciaram nas redes sociais que estão há uma semana com o lixo acumulado.

Como resultado, o cenário em uma avenida do local é marcado pela ampla presença de bolsões com dejetos que, inclusive, chegam a saltar das latas e ocupar os chãos e calçadas da via.

A cena não é exclusividade da região e se repete na Avenida Milão, que fica no bairro Eldorado, próximo ao Mc Donalds.

Conforme registrado pelo Portal 6, no espaço, nas proximidades de um poste de energia, ao menos 10 sacos carregados de lixo tomam conta do chão e impactam o cenário na via.

Outro ponto que também que se destaca no quesito acúmulo de lixo pode ser encontrado na entrada do zoológico, na Alameda das Rosas, no Setor Oeste.

O ambiente, que deveria representar o encontro entre animais e a preservação, agora é ocupado por bolsões de lixo, que chegam a formar uma espécie de monte e se espalham pelo chão e pelas tampas do compartimento.

Em nota enviada à reportagem, a companhia alegou que “trabalha no sentido de colocar a coleta de lixo orgânico em dia na cidade” e que todas as pendências foram praticamente zeradas no final de semana.

De acordo com o órgão, nesta segunda-feira (16), além de executar a coleta normal, a Comurg também está realizando serviços em trechos que não foram feitos no domingo (15) por causa de quebra nos caminhões. No entanto, o órgão não justificou o que tem feito para impedir com que o problema volte a acontecer.

Recentemente, o presidente da Comurg, Alisson Borges, que está na frente da companhia desde abril de 2022, reconheceu a incapacidade da empresa em prestar os serviços oferecidos e afirmou que a Prefeitura de Goiânia – atua como sócia majoritária da empresa – não possui recursos financeiros para executar a função de forma eficaz e defendeu a terceirização dos serviços. Não se sabe o valor exato das dívidas do órgão.

Vale destacar que recentemente a empresa foi alvo de investigação por parte da Câmara de Vereadores para apurar possíveis irregularidades devido ao aumento do número de servidores comissionados.