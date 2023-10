O segredo dos chefs para fazer uma omelete sem grudar igual ao dos restaurantes

Quem é que não ama um perfeito omelete sem grudar na panela, sem desmanchar e totalmente saboroso? É uma das formas mais versáteis de comer o ovo sem precisar usar óleo na fritura ou cozinhá-lo tradicionalmente.

E, se você está levando uma vida fitness, à base de dieta, provavelmente pode ter enjoado do sabor do alimento, que é tão saudável e positivo no ganho de massa muscular, certo?

Pois é, com o omelete é fácil misturar outros ingredientes e obter uma receita proteica e deliciosa. A questão é: como fazer esse simples prato circular sem deixar uma bagunça na cozinha?

Bom, isso é bem simples e posso te comprovar com o passo a passo logo abaixo. Quer entender mais? Então confira a seguir!

O segredo dos chefs para fazer uma omelete sem grudar igual a dos restaurantes:

O primeiro passo é usar uma média de 02 a 03 ovos por pessoa. Quebre todos em uma tigela e una com os demais ingredientes e temperos.

Há quem prefira colocar tomate picadinho, cheiro verde, cenoura ralada, azeitona, presunto e queijo, mas isso fica ao seu critério. Não se esqueça do sal e do orégano que dão todo o charme no prato.

Depois de adicionar tudo, misture bem a clara, a gema e os outros itens.

Agora, pegue uma frigideira, de preferência anti-aderente (caso não tenha, não tem problema). Adicione uma pequena quantidade de margarina ou azeite (metade de uma colher de sopa), apenas para “sujar” o fundo do metal.

Coloque a mistura na panela e fique atento. Observa quando as extremidades começarem a endurecer. Neste momento, utilize uma espátula para suavemente deslocar as partes solidificadas em direção ao centro da frigideira.

Continue fazendo isso repetidamente até que a omelete atinja a consistência desejada, que deve ser macia e uniforme, a fim de garantir que fique fofa.

Agora, virá a parte crucial para que não desmanche tudo e ela se parta. Para virar a omelete, você pode usar a técnica do impulsionamento com a frigideira, para que ela vire no ar (o que é mais arriscado) ou você pode sobrepor um prato (como se fosse tampar a panela) e virar.

Assim que a omelete passar para a superfície lisa do prato, retorne com o lado cru para baixo e deixe que ele doure um pouco.

Desta forma, seu prato estará prontinho, saudável, sem grudar na panela e sem bagunçar toda a cozinha.

