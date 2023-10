Se você também é um fã do bife acebolado dos restaurantes e sonha em aprender a fazer a iguaria em casa, essa dica é vai ser um verdadeiro achado.

Por mais simples que pareça selar a carne, existem alguns segredos que os especialistas não costumam revelar para não perderem a exclusividade, entendeu?

Mas não se preocupe! Nós vamos te contar logo abaixo qual o exato passo a passo para fazer o seu bife acebolado de forma totalmente única, deixando a carne suculenta e bem macia. Quer saber como? Então confira só!

O truque secreto que os chefs usam para fazer bife acebolado nos restaurantes:

O primeiro passo é escolher a carne de sua preferência, com cerca de um dedo de espessura, e temperá-la da forma que mais gostar, seja com alho, seja apenas com sal, páprica defumada e afins.

Depois, será necessário ter uma frigideira mais grossa, que consiga aquecer mais que as tradicionais. Isso porque, quanto maior o calor, melhor a carne ficará.

Com a panela no fogo, adicione óleo e coloque os bifes quando ela já estiver bem aquecida. Deixe selar por dois minutos e vire. Neste momento, é interessante adicionar um pouco de manteiga (ou margarina). Isso fará com que a carne fique com um sabor melhor, além de mais suculento.

Assim que os dois lados estiverem bem selados, retire a carne. Adicione mais azeite ou margarina e acrescente a cebola fatiada. É importante que ela fique um pouco no fogo, até dourar.

Depois disso, é só unir a cebola e os bifes em um só recipiente e servir os pratos. É interessante acompanhá-lo com uma porção de batata frita, ou arroz e purê.

Além do mais, a dica é bem fácil de fazer, sem provocar muita bagunça na cozinha.

