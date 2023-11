Bluefit se pronuncia sobre atentado à bala ocorrido em Anápolis

A academia Bluefit, localizada no Bairro Jundiaí, em Anápolis, se pronunciou após atentado ocorrido no estacionamento da unidade, na manhã desta segunda-feira (06). Segundo a empresa, o personal trainer e dono do veículo que foi alvejado mais de 20 vezes, não faz parte do quadro de funcionários.

Conforme o documento, ele é profissional externo e que estava utilizando as instalações da academia no momento do incidente.

Vale ressaltar que o atentando ocorreu no início da manhã, deixando o veículo, um Volkswagem Gol, bastante avariado – sobretudo nas latarias dianteiras e traseiras.

Crime teria sido praticado por uma dupla, que passou de moto no local e efetuou diversos disparos. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Inclusive, a academia informou que está cooperando com as autoridades competentes no processo de investigação.

Leia nota completa na íntegra:

A Bluefit informa que o personal trainer envolvido no incidente na cidade de Anápolis não faz parte do quadro de funcionários da Bluefit. Ele é um personal externo que estava utilizando as instalações da academia no momento do incidente. A segurança e bem-estar de nossos clientes e colaboradores são de extrema importância para a Bluefit. Por isso, estamos cooperando integralmente com as autoridades competentes na investigação deste incidente. Estamos fornecendo todo o apoio necessário para que as autoridades esclareçam os detalhes do ocorrido e tomem as medidas adequadas.