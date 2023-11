Imagens mostram o estado do carro alvo de atentado em frente a Bluefit, em Anápolis

Na parte dianteira do Volkswagen Gol, que foi alvo de um atentado no estacionamento da academia Bluefit na manhã desta segunda-feira (06), em Anápolis, é possível contar 11 marcas de disparos de arma de fogo.

Outro foco dos atiradores foi a parte traseira do veículo – onde pode-se contar outros 06 furos. Além disso, lanternas e o vidro traseiro também foram avariados.

As laterais do carro aparentemente estão preservadas. A Polícia Civil já esteve no local e enumerou todas as evidências do crime que não só chocou moradores e frequentadores como é o assunto do momento da região.

O atentado ocorreu em plena luz do dia – quando o personal trainer dono do veículo e possível alvo da tentativa de homicídio já estava prestando serviço na academia.

O veículo permanece no local para que sigam as investigações. O Portal 6 apurou que a possível vítima conseguiu retirar os pertences do carro no fim da manhã e estava bastante abalado: “Cabeça muito quente ainda, é uma situação difícil”, disse à reportagem.